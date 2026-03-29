Fußgänger finden Uber-Eats-Tasche: Was sie darin entdecken, geht ihnen ans Herz
New York City (USA) - Sie wollten eigentlich an einem Wohltätigkeitslauf im Prospect Park in Brooklyn, New York, teilnehmen. Doch als einige der Teilnehmer am vergangenen Sonntag eine Uber-Eats-Tasche unter einer Bank sahen, wurden sie misstrauisch. Die Fußgänger gingen der Sache nach. Was sie dann entdeckten, ging ihnen ans Herz.
Zwei Katzen blickten sie mit großen Augen an. Bald darauf tauchte ein oranger Kater auf, der direkt in den Uber-Eats-Bag sprang - offenbar, weil er dort schon zuvor drin gesessen hatte.
"Ich glaube, derjenige, der die Katzen ausgesetzt hat, wollte, dass sie gefunden werden (...) Ich denke, es war eine Situation, in der er keine andere Wahl hatte", gab sich Katzenretterin Dana Heis in einem Gespräch mit The Dodo diplomatisch.
Die Finder der Katzen hatten die Tierexpertin angerufen, um die Samtpfoten in ihre Obhut zu übergeben. "Sie waren ziemlich nervös. Es war offensichtlich ein anstrengender Tag gewesen", sagte Heis gegenüber dem Tiermagazin.
Ganz offensichtlich handelte es sich bei den Fellnasen um waschechte Stubentiger - die wirklich lieber in Innenräumen sein wollten. "Sie waren eindeutig keine Freigänger", so Heis.
Instagram-Video zeigt Rettung der drei Katzen
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Trotz all ihres Verständnisses für die Person, die die Katzen ausgesetzt hatte, mahnte die Tierschützerin: "Die beste Option für alle, die ihre Haustiere nicht mehr behalten können, ist, sie ins Tierheim oder in eine Tierklinik zu bringen, anstatt sie einfach draußen auszusetzen und auf das Beste zu hoffen."
Unterdessen hat sich herausgestellt, dass alle drei Tiere männlich sind. Mittlerweile leben die Kater sogar schon bei verschiedenen Pflege-Eltern.
Dort sollen sie aber nicht mehr lange bleiben. Heis ist sich nämlich sicher, dass sie bald ihre richtigen Familien finden werden.
"Mir ist es sehr wichtig, dass sich die Katzen sicher und geliebt fühlen und wissen, dass sie in guten Händen sind", sagte sie abschließend. Heis wird ihre Schützlinge also nicht dem Erstbesten übergeben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/danaandthecats