Fußgänger finden Uber-Eats-Tasche: Was sie darin entdecken, geht ihnen ans Herz

New York City (USA) - Sie wollten eigentlich an einem Wohltätigkeitslauf im Prospect Park in Brooklyn, New York, teilnehmen. Doch als einige der Teilnehmer am vergangenen Sonntag eine Uber-Eats-Tasche unter einer Bank sahen, wurden sie misstrauisch. Die Fußgänger gingen der Sache nach. Was sie dann entdeckten, ging ihnen ans Herz.

In diesem Uber-Eats-Bag steckten drei Katzen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/danaandthecats

Zwei Katzen blickten sie mit großen Augen an. Bald darauf tauchte ein oranger Kater auf, der direkt in den Uber-Eats-Bag sprang - offenbar, weil er dort schon zuvor drin gesessen hatte.

"Ich glaube, derjenige, der die Katzen ausgesetzt hat, wollte, dass sie gefunden werden (...) Ich denke, es war eine Situation, in der er keine andere Wahl hatte", gab sich Katzenretterin Dana Heis in einem Gespräch mit The Dodo diplomatisch.

Die Finder der Katzen hatten die Tierexpertin angerufen, um die Samtpfoten in ihre Obhut zu übergeben. "Sie waren ziemlich nervös. Es war offensichtlich ein anstrengender Tag gewesen", sagte Heis gegenüber dem Tiermagazin.

Ganz offensichtlich handelte es sich bei den Fellnasen um waschechte Stubentiger - die wirklich lieber in Innenräumen sein wollten. "Sie waren eindeutig keine Freigänger", so Heis.