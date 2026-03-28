Tierheim bringt verwaiste Babys zu Streuner-Katze: Dessen Reaktion schockt alle
Gold Coast (Australien) - Was Mitarbeiter in einem Tierheim an der australischen Gold Coast mit einem Wurf verwaister Katzen und einer Streuner-Samtpfote erlebten, beschreiben sie als "fast unwirklich".
Die Einrichtung nahm zeitgleich zwei Problemfälle auf: zum einen eine Streuner-Katzendame, die noch Milch von einem früheren Wurf aufwies. "Da sie aber eine Weile nicht gesäugt hatte, entwickelte sie eine Mastitis", so Pflegerin Trine Lise Frost.
Zum anderen wurde am selben Nachmittag ein Wurf von drei Kätzchen vorbeigebracht, dessen Mutter unauffindbar war. Dass die vier zusammengehörten, konnte ausgeschlossen werden, da sie in völlig verschiedenen Stadtteilen entdeckt worden waren.
Schnell war klar: Die Babykatzen, die gerade einmal drei Wochen alt waren, benötigten entweder eine Ersatzmutter, die sie säugen könnte, oder würden per Flasche aufgezogen werden müssen.
Trine und ihren Kollegen kam dann die Idee, die Streunerin mit den verwaisten Babys zusammenzubringen, um zu sehen, ob die Katze die fremden Kinder annehmen würde.
"Ihre Reaktion hat uns alle überrascht", schreibt die Australierin auf Instagram. "Sie liebte sie vom ersten Moment an."
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Streuner-Katze adoptiert verwaiste Kätzchen
Zunächst beschnupperte die Samtpfote die winzigen Kätzchen und putzte sie anschließend, "als wären es ihre eigenen". Wie ganz selbstverständlich ließ sie die drei Findelkinder dann auch an ihr Gesäuge. "Und sie fing an, zu treteln, weil sie so glücklich war", erinnert sich Trine.
Die Pflegerin nahm die Patchwork-Familie daraufhin mit nach Hause, um sich dort intensiver um die vier kümmern zu können und die Babys gegebenenfalls mit der Flasche zu füttern, falls die Katzendame nicht genug Milch hätte. Doch das war offensichtlich gar nicht nötig.
"Wie sie reagierte, nachdem sie die Kätzchen kennengelernt hatte, war fast unwirklich. Sie akzeptierte sie sofort und schlüpfte wieder ganz in ihre Mutterrolle 🥹."
Die Katzen hätte sich mittlerweile sehr gut in ihrem Gästezimmer eingelebt und wachsen mehr und mehr zusammen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/sheltervetnurse