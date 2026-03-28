Tierheim bringt verwaiste Babys zu Streuner-Katze: Dessen Reaktion schockt alle

Gold Coast (Australien) - Was Mitarbeiter in einem Tierheim an der australischen Gold Coast mit einem Wurf verwaister Katzen und einer Streuner-Samtpfote erlebten, beschreiben sie als "fast unwirklich".

Die Streunerin und der Wurf verwaister Babykatzen wurden am selben Nachmittag ins Tierheim gebracht. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sheltervetnurse

Die Einrichtung nahm zeitgleich zwei Problemfälle auf: zum einen eine Streuner-Katzendame, die noch Milch von einem früheren Wurf aufwies. "Da sie aber eine Weile nicht gesäugt hatte, entwickelte sie eine Mastitis", so Pflegerin Trine Lise Frost.

Zum anderen wurde am selben Nachmittag ein Wurf von drei Kätzchen vorbeigebracht, dessen Mutter unauffindbar war. Dass die vier zusammengehörten, konnte ausgeschlossen werden, da sie in völlig verschiedenen Stadtteilen entdeckt worden waren.

Schnell war klar: Die Babykatzen, die gerade einmal drei Wochen alt waren, benötigten entweder eine Ersatzmutter, die sie säugen könnte, oder würden per Flasche aufgezogen werden müssen.

Trine und ihren Kollegen kam dann die Idee, die Streunerin mit den verwaisten Babys zusammenzubringen, um zu sehen, ob die Katze die fremden Kinder annehmen würde.

"Ihre Reaktion hat uns alle überrascht", schreibt die Australierin auf Instagram. "Sie liebte sie vom ersten Moment an."