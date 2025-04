Kleiner Welpe winselt hilflos: Was eine Katze dann tut, lässt Millionen Herzen schmelzen

Die Hündin scheint in jenem Moment nicht die Kraft oder Lust zu haben, sich um den Welpen zu kümmern - das könnte man beim Anschauen des Videos zumindest denken: Olive steht nämlich müde vor ihrem weinenden Baby und starrt ins Leere.

Eltern können deshalb sicher folgende Situation nachempfinden, die Hannah filmen konnte: Mal wieder will eines der Hundebabys etwas von Mama Olive und liegt winselnd vor ihr.

Kater Fig übernimmt und tröstet den winzigen Hund.

Gut, dass ein anderes Haustier von Hannah in jener Sekunde ihrer Hunde-Freundin zu Hilfe eilt: Kater Figs.

Der zögert nicht, den Welpen mit Kuscheln und feuchten Katzen-Küssen zu trösten. Und tatsächlich: Das Winseln des Babyhundes wird leiser.

Und Olive? Die scheint über den kurzen Augenblick der Freiheit dankbar zu sein und läuft aus dem Bild. Im Hintergrund hört man Besitzerin Hannah nur amüsiert lachen.

Dass dieses herzerwärmende Tier-Video auf TikTok viral ging, ist definitiv kein Wunder! Über acht Millionen User klickten den Clip an.

In den Kommentaren liest man beispielsweise:

"Umarmen und trösten.. Lieb!"

"oh nein, wie ausgerechnet die Katze instinktiv das Richtige macht. Soooo toll und süß 😍😍😍"

"ich sterbe omg"

"Oh wie süß" (Rechtschreibung übernommen)

Einige User scheinen auch die Gedanken der Hündin lesen zu können: "'Du schaffst das? .. cool, ich mache ein Nickerchen!' 😅", synchronisiert jemand die Hundemama. Ein anderer formuliert es so: "Du bist also der Babysitter? Okay bye"

TikTokerin Hannah hat mit ihrem Beitrag auf jeden Fall den Nerv der Zuschauer getroffen!