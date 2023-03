Strangulierte Katze hängt tot an Baum: "So etwas Krasses habe ich noch nie erlebt!"

Von Anke Brod

Leipzig - Dieser Anblick war schmerzhaft. Fassungslos stand Familie Günther im Leipziger Ortsteil Mölkau am Dienstag in ihrer Nachbarschaft vor einem kahlen Laubbaum - an einem Ast baumelte ihre seit 24. Februar schmerzlich vermisste Katze Lina tot an einem Seil. Was war hier Schlimmes passiert?