Leipziger Polizei erhält Notruf – und eilt zu zuckersüßem Einsatz

Leipzig - Es muss nicht immer die Verbrecherjagd sein, manchmal rückt die Leipziger Polizei auch zu so manchem tierischen – und zuckersüßen – Einsatz aus.

Noch ein wenig zerzaust konnte das Katzenkind von Polizisten glücklicherweise aus dem Motorraum eines Autos gerettet werden. © Bildmontage: Polizei Sachsen, 123RF/aoo3771

Was tun, wenn ein Kätzchen kläglich miauend im Motorraum eines Autos sitzt und keinen Ausweg findet? Das dachte sich in der vergangenen Woche wohl auch eine Frau im Stadtteil Gohlis und informierte kurzerhand die Ordnungshüter.

Sofort eilten Beamte zum Ort des Geschehens, wie die Behörde in einem Beitrag bei Facebook berichtete.

Dort angekommen, fanden sie die gerade einmal circa acht Wochen alte Mieze in einem geparkten Wagen vor. Sie sei jedoch so ängstlich gewesen, dass an ein Herankommen zunächst nicht zu denken war.

Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte schließlich von Anwohnern, die ihnen mit Katzenfutter aushalfen. Der Hunger war dann offenbar doch übermächtig: Das Katzenkind überwand seine Angst und ließ sich aus seinem unfreiwilligen Versteck hervorlocken.