Lieb, aufgeschlossen und ziemlich hübsch: Traumkatze sucht neue Besitzer

"Sie ist eine sehr liebe Katze, anfangs etwas schüchtern, dann aber neugierig und aufgeschlossen", schwärmten Gertruds Pfleger in den höchsten Tönen von ihr und suchen ab sofort eine liebevolle Bleibe für die schöne Mieze, in der sie für immer wohnen darf.

Was die Europäisch-Kurzhaar-Katze vor ihrer Ankunft im Bergheimer Tierheim auch erlebt hat - ab jetzt soll es für sie in jedem Fall nur noch bergauf gehen. Die Tierretter wünschen sich für ihren Schützling nämlich eine goldene Zukunft und stellten die Samtpfote kürzlich auch ausführlich auf ihrer Website vor.

Für die Katze sucht das Bergheimer Tierheim ein Zuhause in ruhiger Lage. © Tierheim Bergheim/Website

Bei ihren neuen Besitzern soll es Gertrud an nichts fehlen. So wünscht das Tierheim sich "ein schönes Zuhause in verkehrsberuhigter Lage" für die Samtpfote, in dem diese nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gefahrlos ihren geliebten Freigang genießen kann.

Potenzielle Interessenten sollten zudem über reichlich Zeit verfügen, die sie ihrer vierpfotigen Begleiterin widmen können.

Wer die schöne Katze kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Gertrud gibt's zudem auf der Website des Tierheims.