Liebe Katze hat nur einen Wunsch: Kitty sehnt sich nach einem richtigen Zuhause

Troisdorf - Kitty lebt bereits seit einiger Zeit im Tierheim Troisdorf, dabei sehnt sich die Katze nach einem richtigen Zuhause bei liebevollen Menschen. Kittys Pfleger hoffen, dass ihr größter Wunsch bald in Erfüllung geht.

Kitty sehnt sich danach, auf ihre alten Tage doch noch das richtige Zuhause zu finden. © Tierheim Troisdorf/Website

Die Europäisch-Kurzhaar-Katze wurde im Jahr 2009 geboren und zählt damit schon zu den älteren Bewohnern des Tierheims. Und die stehen auf der Beliebtsheits-Skala der Tierheim-Besucher bekanntlich nicht gerade weit oben.

Dennoch wünscht sich auch die liebenswürdige Katzenoma ein richtiges Zuhause, in dem sie auf ihre alten Tage nach Strich und Faden verwöhnt wird.

Ihre Pfleger beschrieben die schwarz-weiße Mieze als lieb und zutraulich, ließen dabei aber nicht unerwähnt, dass sie aufgrund ihres hohen Alters "einige gesundheitliche Baustellen" hat.

Demnach leidet Kitty an Tumoren an den Wangen und Fettlipomen (gutartige Tumore der Fettgewebszellen) am Bauch. Beides müsse nach Angaben der Pfleger behandelt werden, schränke die Katze gegenwärtig aber nicht ein.

Zudem sind auch ihr Herz und ihre Schilddrüse altersbedingt nicht mehr so leistungsfähig wie bei jungen Tieren, informierten die Tierheim-Mitarbeiter.