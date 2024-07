Lutzi kommt aus schwierigen Verhältnissen: Findet die Hübsche noch ihr spätes Glück?

Berlin - Mit 14 Jahren ist Lutzi schon eine richtige Katzen-Omi. Der Karthäuser-Mix hatte es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Nun sucht die Schöne ein letztes Gnadenplätzchen.

Lutzi wünscht sich ein liebevolles neues Zuhause, in dem man sie versteht und ihr genügend Zeit und Raum gibt, um Vertrauen zu fassen.

Denn Lutzi soll früher einmal anhänglich und verschmust gewesen sein - bis sie in ihrem alten Zuhause so unter Stress gesetzt wurde, dass sie zugehauen hat. Im Tierheim kommt Lutzis Kuschelseite aber trotzdem manchmal durch. Wobei sie immer deutlich zeigt, wenn sie etwas nicht mag.

Auf Geräusche reagiert die alte Dame recht empfindlich und auch bei fremden Menschen oder Besuch zeigt sie sich anfangs unsicher. Doch das war offenbar nicht immer so.

In das Berliner Tierheim kam Lutzi wegen übergriffigen Verhaltens. Das macht sich teils auch heute noch bemerkbar, zum Beispiel, wenn die Katze untersucht werden soll - dann kann Lutzi auch schon einmal aggressiv reagieren.

Leider hat die Katzen-Dame ein paar gesundheitliche Probleme. © Tierheim Berlin

Ihre potenziellen neuen Besitzer sollten wissen, dass bei Lutzi der Verdacht auf einen Tumor besteht und sie deswegen eine Hospizstelle sucht. Die medizinische Behandlung der Katze übernimmt das Berliner Tierheim daher kostenlos.

Die Liste ihrer Wehwehchen ist damit leider noch nicht zu Ende: Lutzi hat außerdem ein Herzgeräusch, Arthrose und Pankreatitis und bekommt zur Zeit Schmerzmittel.

Ihren Lebensabend würde Lutzi am liebsten als Einzelprinzessin in einem katzenerfahrenen, ruhigen neuen Heim verbringen. Kinder sollten nicht im Haushalt leben. Da die Hübsche aus ihrem bisherigen Leben Freigang gewöhnt ist, sollte dieser auch in ihrem neuen Reich gewährleistet sein.

Würdest Du Lutzi gerne kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 030 76888-236 bei ihren Tierpflegern im Garfield-Haus.