Mann macht Handwerks-Arbeiten: Was seine Katze dann tut, lässt Lachtränen fließen

Während sein Herrchen schuftet, hat Kater Chuck ein Auge auf ihn. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/takenbyjeter

Worum geht es? In dem kuriosen Werk ist Chucks Herrchen bei diversen Handwerksarbeiten zu sehen. Der Kater ist währenddessen in seinem Element. Mal scheint er den jungen Mann zu beäugen, dann wirkt es so, als wolle Chuck kurz mit anfassen.

An anderer Stelle beobachtet die Samtpfote "ihren Arbeiter" lieber aus der Ferne. In den Untertiteln des Videos (siehe unten) heißt es unter anderem: "Der Aufseher, von dem wir nicht wussten, dass wir ihn brauchen. Sieht genauer hin. Versucht, nicht zu viel zu kontrollieren. Leiht eine helfende Pfote."

Offenbar konnte Chuck darüber hinaus ein Interview seines Herrchens mit Newsweek verhindern. Statt den armen Mann zu Wort kommen zu lassen, durfte nur das Frauchen der Katze mit dem US-Magazin sprechen.