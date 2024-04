Mann zeigt, was sich in seinem Gewächshaus versteckt, und begeistert damit Millionen

Utah (USA) - Nach einer ganz besonderen Entdeckung in seinem Gartenhaus glauben Internetnutzer, dass ein Anwohner aus den USA "auserwählt" wurde. Seine Story ging im Netz viral.

US-Amerikaner Freki hat in seinem Gewächshaus eine überraschende Entdeckung gemacht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/thefrekiwolf

Hundetrainer Freki, der als "thefrekiwolf" auf TikTok aktiv ist, teilte am Mittwoch seinen überraschenden Fund auf der Plattform.

"Wir sind ins Gewächshaus gegangen und haben herausgefunden, dass eine Katze hier drin Babys geboren hat", erklärt der US-Amerikaner in seinem Video, in dem man ihn zusammen mit seiner Partnerin im Gartenhäuschen sieht. "Einfach so", fügt er schmunzelnd hinzu.

Im Clip schleicht sich Freki ganz vorsichtig an einen großen Kübel mit verschiedenen Schläuchen heran, aus dem plötzlich eine dreifarbige Katze guckt.

"Wir bringen dir nur ein bisschen Futter", meint der Anwohner gegenüber der fremden Katze. Kurz darauf stellt er aber fest, dass das Tier keinerlei Berührungsängste hat und ziemlich zutraulich ist.