Mit Flasche großgezogen: Drei Kätzchen suchen ein liebevolles Zuhause

Reichstädt - Drei zuckersüße Kätzchen aus dem Tierheim Reichstädt warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Lio (r.), Lia (l.) und Luna suchen ein liebevolles Zuhause. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital

Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, sind die acht Wochen alten Kätzchen Lia, Luna und Lio nun bereit, das Tierheim Reichstädt zu verlassen und in ihre neuen Familien zu ziehen.

Die drei Jungkatzen wurden liebevoll mit der Flasche aufgezogen und haben sich zu fröhlichen, neugierigen und verschmusten Stubentigern entwickelt.

Die verspielten Katzenkinder sollen vorzugsweise in Wohnungshaltung vermittelt werden und würden sich besonders über einen Spielkameraden freuen.