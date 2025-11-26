Mit Flasche großgezogen: Drei Kätzchen suchen ein liebevolles Zuhause
Reichstädt - Drei zuckersüße Kätzchen aus dem Tierheim Reichstädt warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.
Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, sind die acht Wochen alten Kätzchen Lia, Luna und Lio nun bereit, das Tierheim Reichstädt zu verlassen und in ihre neuen Familien zu ziehen.
Die drei Jungkatzen wurden liebevoll mit der Flasche aufgezogen und haben sich zu fröhlichen, neugierigen und verschmusten Stubentigern entwickelt.
Die verspielten Katzenkinder sollen vorzugsweise in Wohnungshaltung vermittelt werden und würden sich besonders über einen Spielkameraden freuen.
Wer Interesse hat, kann sich direkt beim Tierheim Reichstädt unter der Telefonnummer 03504 611185 melden.
Die kleinen Kätzchen können es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden und dort viel Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital