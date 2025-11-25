Wie kann man solch einem Blick widerstehen? Blaze und Webby suchen ihr Glück

Kassel - Blaze und Webby suchen ein Für-immer-Zuhause! Die wunderschönen Samtpfoten befinden sich derzeit im Tierheim " Wau-Mau-Insel " in Kassel, das soll sich allerdings möglichst zeitnah ändern.

Blaze sucht ihr Für-immer-Zuhause. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Blaze ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine "zauberhafte und menschenbezogene" Katze.

Die circa im Jahr 2023 geborene Europäisch-Kurzhaar-Dame wurde zusammen mit Webby als Fundtier abgegeben, nachdem beide an einer verkehrsreichen Straße gefunden worden waren.

Traurigerweise wurden beide anschließend von niemandem vermisst. Zudem waren sie weder kastriert noch gechippt - obwohl das in Kassel seit Einführung der Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 eigentlich für alle Samtpfoten Pflicht ist.

Beides wurde bereits nachgeholt, bei Blaze aber nicht ganz problemlos. Der Kastrationsbereich hatte sich entzündet, die Kleine musste deshalb "ein bisschen länger auf der Krankenstation ausharren".

Inzwischen ist sie jedoch wieder topfit und würde laut Tierheim "lieber heute als morgen ihre Siebensachen packen und bei ihren neuen Menschen einziehen". Da sie nach einer Eingewöhnungszeit auf jeden Fall künftig als Freigängerin die Gegend erkunden dürfen soll, sollten diese in einer Umgebung fernab von Straßen- und Schienenverkehr leben.