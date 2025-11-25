Wie kann man solch einem Blick widerstehen? Blaze und Webby suchen ihr Glück
Kassel - Blaze und Webby suchen ein Für-immer-Zuhause! Die wunderschönen Samtpfoten befinden sich derzeit im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel, das soll sich allerdings möglichst zeitnah ändern.
Blaze ist laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine "zauberhafte und menschenbezogene" Katze.
Die circa im Jahr 2023 geborene Europäisch-Kurzhaar-Dame wurde zusammen mit Webby als Fundtier abgegeben, nachdem beide an einer verkehrsreichen Straße gefunden worden waren.
Traurigerweise wurden beide anschließend von niemandem vermisst. Zudem waren sie weder kastriert noch gechippt - obwohl das in Kassel seit Einführung der Katzenschutzverordnung im Jahr 2019 eigentlich für alle Samtpfoten Pflicht ist.
Beides wurde bereits nachgeholt, bei Blaze aber nicht ganz problemlos. Der Kastrationsbereich hatte sich entzündet, die Kleine musste deshalb "ein bisschen länger auf der Krankenstation ausharren".
Inzwischen ist sie jedoch wieder topfit und würde laut Tierheim "lieber heute als morgen ihre Siebensachen packen und bei ihren neuen Menschen einziehen". Da sie nach einer Eingewöhnungszeit auf jeden Fall künftig als Freigängerin die Gegend erkunden dürfen soll, sollten diese in einer Umgebung fernab von Straßen- und Schienenverkehr leben.
Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel: Findet Webby ihr Glück?
Bei Webby handelt es sich den Angaben zufolge um eine "liebenswerte und eher zierliche" Samtpfote.
Wie auch bei Blaze wurden sämtliche notwendigen Maßnahmen durchgeführt, um sie mit einem guten Gewissen in ein neues Heim vermitteln zu können.
Webby, die circa im Jahr 2024 das Licht der Welt erblickt hat, soll in diesem ebenfalls Freigang erhalten, weshalb identische Voraussetzungen für eine Vermittlung gelten. Eine katzenfreundliche Umgebung ist entsprechend absolut unerlässlich.
Wer Lust auf ein erstes Kennenlernen mit Blaze und/oder Webby hat, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel (2)