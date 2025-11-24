Max und Mecky vom Schicksal hart getroffen: Gibt es wenigstens ein Happy End?

Frankfurt am Main - Für Max und Mecky hat sich durch einen Schicksalsschlag alles geändert. Wegen eines Sterbefalles haben die beiden Kater ihr geliebtes Zuhause verloren. Im Frankfurter Tierheim hoffen sie jetzt auf ihr Happy End.

Kater Max ist zwar bereits circa 14 Jahre alt, lässt sich von seinem Alter allerdings nicht großartig einschränken. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können beide zwar auch einzeln vermittelt werden, es wäre allerdings natürlich am schönsten, wenn sie künftig ihr Leben weiterhin zusammen verbringen könnten.

Der inzwischen circa 14 Jahre alte Max, der beim Fell im Gegensatz zu seinem Kumpel ganz ohne weiße Akzente daherkommt, liebt es demnach, zu schmusen und Aufmerksamkeit zu bekommen.

Dem Tierheim zufolge ist er zwar bei manch neuen Situationen durchaus auch mal etwas schreckhaft und zieht sich dementsprechend zunächst zurück.

Wenn er dann allerdings "auftaut", handelt es sich um einen durch und durch liebenswerten Oldie.

Wichtig: Max hat Probleme mit den Nieren und erhält Nierenfutter. Ein großes Hindernis dürfte das aber nicht sein.