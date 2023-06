Notfall am Flughafen! Dutzende Katzen blockieren die Landebahnen

Rom (Italien) - Notfall am Flughafen Fiumicino in Rom ! Dort belagern Dutzende Katzen die Landebahnen.

Rom, wir haben ein Problem ... mit Katzen! (Archivbild) © 123rf.com/olenaukr

Was ist denn da los? "Flugverkehr gefährdet" hieß es in den vergangenen Tagen in Berichten über den Airport. Schuld sind dieses Mal nicht etwa Klimakleber, sondern freche Vierbeiner.

Wie unter anderem die Zeitung Il Mattino unter Bezug auf La Repubblica (Bezahlschranke) berichtet, sei das Problem mit den Miezen dort größer, als zunächst angenommen wurde.

Denn die Katzen verstecken sich auf den Start- und Landebahnen des Flughafens und gefährden so die Sicherheit des Flugverkehrs.

Tagsüber würden sich die niedlichen Tiere in den Hohlräumen und Luftkanälen auf dem Rollfeld aufhalten. Oder in den Zugängen, an denen die Servicewagen des Airports ein- und ausfahren.

Um das Problem in den Griff zu bekommen, wollen Verantwortliche des Flughafens und Vertreter von Tierschutzverbänden in den nächsten Tagen zusammenkommen, um zu beraten, wie es weitergeht.

Offenbar soll es eine Blitzaktion geben, um die Samtpfoten einzufangen und an einem anderen Ort in Sicherheit zu bringen.