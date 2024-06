Orchester spielt Beethoven, doch dann stiehlt jemand den Musikern die Show

Istanbul - Beim Auftritt des Kammerorchesters "Festival Strings Lucerne" aus der Schweiz in Istanbul ( Türkei ) mogelt sich ein Vierbeiner auf die Bühne und wird zum heimlichen Star des Abends!

Woher die Katze kam, ist nicht bekannt. Laut Isil würden jedoch einige Tiere auf dem Gelände der Konzerthalle leben. "Wir lieben Katzen hier in der Türkei", so die Besucherin.

Wie The Dodo berichtete, wollten die Musiker ihr Publikum gerade mit Beethovens Pastoralsymphonie begeistern. Doch bei dem 52. Istanbuler Musikfestival legte plötzlich eine dahergelaufene Katze ein unerwartetes Solo hin!

Die spontane Darbietung störte nicht, ganz im Gegenteil: "Sogar die Mitglieder des Orchesters, die an diesem Tag auftraten, konnten sich ein Lächeln nicht verkneifen, weil sie so charmant in den Schatten gestellt wurden", ist sich Isil sicher.