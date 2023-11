Paketbote sucht Katze, die er immer streichelt: Der Grund für ihr Fehlen rührt so viele zu Tränen

Louisville (Kentucky) - Er gab sich richtig Mühe, ihn zu finden, lief hin und her, rief nach dem Kater. Aber am Ende stellte der Paketbote in Louisville doch nur das Päckchen zu, wegen dem er eigentlich gekommen war. Was der Mann, der bei seiner Suche von einer Sicherheitskamera gefilmt wurde, nicht wusste: Kater Lolly war gestorben.