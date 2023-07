Patienten halten Transportbox vor Arztpraxis für Müll, dann hören sie plötzlich ein Geräusch

Gießen - Was hier geschah, bricht jedem Tierfreund das Herz! Im Vorfeld eines Arztbesuches entdecken Patienten in Mittelhessen zufällig eine herrenlos herumstehende Transportbox und halten diese für illegal abgestellten Müll. Doch ein verzweifeltes Geräusch erschüttert sie plötzlich bis ins Mark.

Als sich die Entdecker bereits nicht mehr weiter mit dem Gegenstand beschäftigten, vernahmen sie plötzlich ein klagendes Miauen aus der Transportbox. Erst daraufhin wurde ihnen klar, dass sich in der Kiste zwei kleine Katzen befanden, die hilflos auf sich allein gestellt zurückgelassen worden waren.

Angesichts des schockierenden Falles appellierte die Tierheim-Sprecherin nochmals eindringlich an alle potenziell überforderten Herrchen und Frauchen: "Wir sind da", mahnte sie einleitend an und betonte, dass es jederzeit möglich sei, Tiere - auch anonym - im Fundtierhaus in Gießen abzugeben.

Wie es mit den beiden ausgesetzten Kitten weitergehen wird, darüber will die Pflegeeinrichtung in den kommenden Tagen und Wochen ausführlich berichten.