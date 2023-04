Perserkatzen müssen zum Friseur: Wie sie danach aussehen, sorgt für mächtig Gelächter

USA - Was für ein irrer Anblick! Auf TikTok sorgen zurzeit zwei Katzen für jede Menge Begeisterung - denn nach einem Besuch beim Tierfriseur sehen sie auf einmal zum Schreien lustig aus.

Witziger Stubentiger: Dieser Katze wurde ein Großteil ihres Fells abrasiert, immerhin ihre Mähne durfte sie behalten. © Collage: Screenshot/TikTok/@taya_bailey

Normalerweise sind Perserkatzen für ihr flauschiges und voluminöses Fell bekannt, doch ab und zu muss so eine Mieze eben auch mal zum Friseur und auf Vordermann gebracht werden.

Genau das geschah nun auch mit Ozzy und Zeppelin, den beiden Haustieren der TikTok-Userin Taya Bailey. Und an dem witzigen Ergebnis dieser einschneidenden Fellstutzung hat die US-Amerikanerin auch gleich die ganze Welt teilhaben lassen.

In einem aktuellen Video sieht man die zwei Samtpfoten zunächst noch mit ihrem vollen und prächtigen Fell, dazu heißt es in dem Clip: "Wir brachten unsere Katzen zum Tierfriseur, und so kamen sie wieder zurück nach Hause..."

Dann gibt es das kuriose Ergebnis zu sehen - zumindest an ihrem Körper fast vollständig kahl geschoren gucken die armen Tiere ulkig aus der Wäsche. Nur an ihren Schwänzen sowie ihren Köpfen tragen sie noch das alte Fell, wodurch sie nochmal lustiger aussehen.

Der Anblick bringt auf TikTok auf jeden Fall sehr viele Zuschauer zum Lachen: Innerhalb von vier Tagen hat das Video bereits mehr als 4,9 Millionen Aufrufe und 833.000 Likes angesammelt. Schaut es Euch am besten einmal selbst an!