Pfleger geschockt: Katze im Tierheim abgegeben, weil sie schwanger wurde!

Kira landet im Tierheim, weil sie schwanger wurde. Nun hofft sich auf ein ruhiges Zuhause. © Tierheim München

Nachdem ihre süßen Babys mittlerweile alle vermittelt wurden, wird es auch für die tapfere Kira höchste Zeit, ein schönes Zuhause zu finden.



Die im Januar 2019 geborene Katze hat ein zutrauliches und menschenbezogenes Wesen. Allerdings ist sie anfangs sehr skeptisch und zeigt auch deutlich, wenn ihr etwas nicht passt.

Die temperamentvolle Stubentigerin hat aber auch eine verspielte und verschmuste Seite.

Sie sucht daher erfahrene Halter, die ein Händchen dafür haben, ihre Launen auszubalancieren. Kira möchte in ein Zuhause in Einzelhaltung mit einem vernetzten Balkon oder sogar mit einem Garten in ländlicher Gegend, wo sie ihren Freigang bekommt, ziehen.

Alles Weitere erfährst Du im Katzenhaus OG unter Tel. 089/92100036. Melde Dich an und lerne Kira kennen.