Roter Kater will Pfleger "mit Haut und Haaren fressen": Was ist bloß mit ihm passiert?

Köln - Was ist dem roten Kater bloß zugestoßen, bevor er im Tierheim Köln-Dellbrück gelandet ist? Die Vergangenheit der Samtpfote ist für die Mitarbeiter bislang ein großes Rätsel.

Kater Borstel hat es den Pflegern im Tierheim Köln-Dellbrück anfangs nicht leicht gemacht. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

Mit wachen gelben Augen mustert der rot getigerte Vierbeiner seine Umgebung. Borstel, wie die Pfleger ihren neuen Schützling nennen, lebt seit Kurzem in der Kölner Auffangstation und muss sich erst noch an alles gewöhnen.

So hat sich der Umgang mit dem misstrauischen Kater bislang nicht gerade als einfach erwiesen, wie die Tierfreunde in einem Instagram-Beitrag berichten.

In den ersten Tagen habe Borstel alle Pfleger "mit Haut und Haaren fressen" wollen, heißt es unter einem Foto des Schnurrbartträgers. "Des Widerspenstigen Zähmung" würde nur ganz langsam gelingen.

Vor allem eine Katzenfreundin schafft es inzwischen aber, zu dem Fundkater durchzudringen: "Jetzt schließt er langsam Freundschaft mit Kollegin Kerstin."

Gleichzeitig sei völlig unklar, warum Borstel "anfangs so sauer war". Die Geschichte, wie er in der Obhut der Tierheim-Mitarbeiter gelandet ist, sei "wie so oft" etwas undurchsichtig.