Rührender Moment: Schlaue Katze bittet um Hilfe bei der Geburt ihrer Babys

USA - Als ob sie geahnt hätte, was gleich auf sie zukommt, wandte sich die schwangere Savannah-Katze Khaleesi an ihre Besitzerin und bat um Hilfe.

Kätzchen Khaleesi war trächtig und erwartete Nachwuchs. Zum Glück war ihr Frauchen rechtzeitig für sie da. © TikTok/kingsavannahs

Natalie King, eine zertifizierte Tierzüchterin, hat sich auf reinrassige Savannah-Katzen spezialisiert. Die ungewöhnliche Rasse ist eine Kreuzung zwischen Hauskatzenrassen und einer Wildkatzenart.

Die exotischen Tiere sind für ihr sehr neugieriges und freundliches Wesen bekannt und werden für Besitzer empfohlen, die bereits Erfahrung mit Katzen haben.

Doch auch Natalie erlebt immer wieder die ein oder andere Überraschung. Auf ihrem TikTok-Kanal "kingsavannahs" veröffentlichte sie ein Video, das zeigt, wie sich ihre Katze Khaleesi quasi "weigerte", ihren Nachwuchs allein zu gebären.

In dem Clip steht die Mutterkatze in einer abgeschirmten Kiste und miaut ihr Frauchen mehrfach an, bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Nistplatz macht. Dabei behält sie ihre Besitzerin genau im Auge, um sicherzugehen, dass sie ihr folgt.

"Ich komme mit dir mit", hört man Natalie im Video sagen - und Khaleesi schnurrt zufrieden, so als ob sie ihr Frauchen verstanden hätte.