Scheue Jung-Katzen geben sich gegenseitig Halt: Müssen sie jetzt getrennt werden?

Sie hatten sich längere Zeit an einer Halle aufgehalten, wo sie schließlich mithilfe einer Katzenfalle eingefangen und in das Tierheim gebracht wurden.

Eine Katzenklappe wäre sicherlich sinnvoll, wenn Pinsel und Bürste sich eingewöhnt haben und auch mal die Gegend erkunden wollen. (Symbolbild) © 123RF/gastas

Mittlerweile hätten sie sich so weit an die neue Situation im Tierheim sowie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger gewöhnt, dass man sich ihnen in ruhiger Atmosphäre behutsam nähern und sie dann auch streicheln könne. Wird es aber etwa unruhiger, so flüchteten sie immer noch in eine sichere Ecke.

Da sie in Situationen, in denen sie etwas verunsichere oder Angst einjage, immer zueinander flüchteten, wäre ein Zusammenbleiben sicherlich für beide im neuen Zuhause hilfreich.

Generell sollte es dort eher etwas ruhiger zugehen und keine kleinen Kinder im Haushalt leben. Auf der Webseite heißt es außerdem, dass ihre neuen Menschen auch etwas Geduld mitbringen müssen, bis die beiden Katzen Zutrauen gefunden haben. Dann sollte auch Freigang möglich sein.



Wer die beiden kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Darmstadt per E-Mail oder über die Rufnummer 06151/891470 in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon werktags immer von 9 bis 13 Uhr.