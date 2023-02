Schüchterne Katze Margo und Samtpfoten-Senior Neo im Tierheim: Finden sie ihr Glück?

Mit Artgenossen ist sie vermutlich eher unverträglich, schätzen die Pfleger ihr Verhalten ein. Ein vernetzter Balkon wäre in ihrer neuen Wohnung wünschenswert, sodass sie sich auch ab und zu die Sonne auf den Pelz scheinen lassen kann.

Dazu braucht Margo Zeit, um sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden.

Neo braucht seine Ruhe, um ein ausgeglichener Kater zu sein. © Tierheim München

Wie Margot ist auch Kater Neo ein Europäisch-Kurzhaar.

Der schüchterne Senior wurde bereits im Februar 2016 geboren und landete nun im Tierheim, weil er mit den Kindern in seinem alten zu Hause überfordert war und dies durch Unsauberkeit zeigte.

Im Tierheim bekommt er nun endlich die Ruhe, die er braucht und zeigt sich nicht länger unsauber.

Der verschmuste und menschenbezogene Neo will daher auch in Zukunft unbedingt in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder ziehen.

Er reagiert etwas empfindlich auf Geräusche, weshalb er es vorzieht, in der Wohnung zu bleiben. Ein vernetzter Balkon zur Abwechslung wäre trotzdem wünschenswert.

Weitere Informationen zu Neo erhältst Du bei den Pflegern im Katzenhaus OG unter Tel. 089/92100036. Melde Dich an und lerne den sanften Burschen kennen.