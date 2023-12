Schwarze Katze ausgesetzt: Findet diese Samtpfote noch mal ihr Glück?

In Freyas Nachbarschaft findet am Wochenende der Weihnachtsmarkt des Tierheims statt: Am 9. Dezember wird von 13 bis 17 Uhr vor dem Katzendorf in der Brukenthalstraße 6 eingeladen.

Besucher können auf einem Flohmarkt stöbern und handgemachte Schätze an verschiedenen Verkaufsständen erwerben. Sicherlich lässt sich hier das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden! Wer nach dem Shoppen Stärkung braucht: Für Glühwein, Pommes und ein großes Kuchenbuffet ist gesorgt.

Weitere Informationen zum Fest findest Du auf der Homepage des Tierschutzvereins. Komm vorbei und stimme Dich mit den Tieren auf Weihnachten ein.