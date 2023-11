Sie "regiert mit eiserner Hand": Ist diese Katze unvermittelbar?

Maryland (USA) - Katze Quinn scheint bei der Tierschutzorganisation von Washington County ein echter Ladenhüter zu sein. Vielleicht liegt es an den Charaktereigenschaften, die den Vierbeiner "auszeichnen".

Wer es mit Katze Quinn aufnehmen will, muss mit allen Wassern gewaschen sein. © Screenshot/Facebook/Humane Society of Washington County

"Willst du eine Katze, die dich nicht will? Sehnst du dich nach dem Gefühl, in deinem eigenen Haus kritisch beäugt zu werden? Brauchst du jemanden, der dich ohne Vorwarnung auf den Boden der Tatsachen zurückholt? Wenn du eine dieser Fragen mit 'Ja' beantworten kannst, haben wir die richtige Katze für dich!"

Offener geht es wohl kaum, wenn ein Tierheim versucht, einen seiner Schützlinge an den Mann oder die Frau zu bringen. Quinn sei die am längsten im Humane Society of Washington County lebende Katze und, das ist ganz wichtig, nicht für jeden geeignet.

Wer ihrem eisigen Blick standhalten kann und keine Lust auf Besuch hat, der könne sich jederzeit im Tierheim melden. Denn Quinn "hat die unheimliche Fähigkeit, Menschen das Gefühl zu geben, in ihrer Gegenwart nicht willkommen zu sein".

Dass die drei Jahre alte Katze obendrein auch noch stinkfaul ist und nur einmal im Monat Lust hat zu spielen, komme noch obendrauf. Die Liste der außergewöhnlichen Katzeneigenschaften ist aber noch länger.