Soraya hat mehrere OPs hinter sich: Wer schenkt der Kämpfer-Katze ein Zuhause?
Hamburg - Soraya hatte es in der Vergangenheit nicht leicht: Wer schenkt der Kämpfer-Katze trotz gesundheitlichen Einschränkungen ein neues, liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die etwa vierjährige Katze schon seit dem 2. Februar im Tierheim.
Soraya ist eine Europäische Kurzhaar mit schwarz-braun getigertem Fell und stubenrein. Die Samtpfote kam als Sicherstellung ins Tierheim und sucht nun ein Für-immer-Zuhause.
Von ihren Pflegern wird sie als selbstbewusste Katze beschrieben, die einen eher zurückhaltenden Charakter hat.
Zuerst beobachtet die Fellnase ihre Umgebung in Ruhe und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat die Katze jedoch erstmal jemanden in ihr Herz geschlossen, zeigt sie ihren sanften und besonderen Charakter.
Auf Sorayas Wunschliste steht ein gesicherter Balkon. Außerdem fühlt sich die Vierbeinerin alleine am wohlsten, weswegen sie nicht zu anderen Katzen vermittelt wird. Auch Kinder sollten in ihrem künftigen Heim nicht wohnen.
Kämpferin Soraya hat schon viel Leid erfahren
Leider hatte es Soraya in der Vergangenheit nicht leicht: Die Katze erlitt eine Beckenfraktur und musste operiert werden. Bei der OP wurde ihr eine Beckenplatte eingesetzt, die ihr nun Stabilität gibt.
Doch damit nicht genug - zusätzlich erlitt die Katze einen Schwanzabriss, was für sie eine weitere Belastung bedeutete. Inzwischen hat die kleine Kämpferin auch diese Operation gut überstanden und auch ihre Heilungsphase ist abgeschlossen.
Obendrein hat das Tier einen braunen Fleck im Auge, der vorsorglich beobachtet werden muss. Deswegen wird empfohlen, dass das Auge halbjährlich vom Arzt kontrolliert wird.
Trotz all der Schwierigkeiten ist Soraya tapfer. Jetzt sucht die ruhige Katze nach Menschen, die ihr ein neues liebevolles Zuhause geben.
Ihr wollt Soraya ihren größten Wunsch erfüllen und ihr ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V