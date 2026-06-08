Soraya hat mehrere OPs hinter sich: Wer schenkt der Kämpfer-Katze ein Zuhause?

Hamburg - Soraya hatte es in der Vergangenheit nicht leicht: Wer schenkt der Kämpfer- Katze trotz gesundheitlichen Einschränkungen ein neues, liebevolles Zuhause?

Soraya ist erst zurückhaltend und muss sich an ihre Umgebung gewöhnen, bevor sie auftaut und ihren Charakter zeigt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die etwa vierjährige Katze schon seit dem 2. Februar im Tierheim.

Soraya ist eine Europäische Kurzhaar mit schwarz-braun getigertem Fell und stubenrein. Die Samtpfote kam als Sicherstellung ins Tierheim und sucht nun ein Für-immer-Zuhause.

Von ihren Pflegern wird sie als selbstbewusste Katze beschrieben, die einen eher zurückhaltenden Charakter hat.

Zuerst beobachtet die Fellnase ihre Umgebung in Ruhe und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat die Katze jedoch erstmal jemanden in ihr Herz geschlossen, zeigt sie ihren sanften und besonderen Charakter.

Auf Sorayas Wunschliste steht ein gesicherter Balkon. Außerdem fühlt sich die Vierbeinerin alleine am wohlsten, weswegen sie nicht zu anderen Katzen vermittelt wird. Auch Kinder sollten in ihrem künftigen Heim nicht wohnen.