Tierheim-Kater wartet auf sein Glück: Benito träumt von einer eigenen Familie

Großröhrsdorf (Sachsen) - Der junge Kater Benito lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und kann es kaum erwarten, bei einer Familie einzuziehen, die ihm zeigt, wie schön ein Katzenleben sein kann.

Benito kuschelt und spielt am liebsten mit seinen Geschwistern. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Benito gemeinsam mit seinen Geschwistern am 4. Juni als Fundkatze ins Tierheim.

Seitdem wartet der kleine Kater sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause, in dem er spielen, toben und viele Kuscheleinheiten genießen darf - am liebsten gemeinsam mit einem seiner Geschwister.

Denn mit ihnen flitzt Benito besonders gerne durch die Gegend und entdeckt neugierig seine Umgebung.

Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben Benito als einen sehr zutraulichen Kater, der sofort zur Stelle ist, sobald sich ein Mensch nähert.

Er ist ein aufgewecktes Katzenkind, das typisch für sein Alter noch jede Menge Flausen im Kopf hat und die Welt spielerisch erkundet.