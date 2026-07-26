Tierheim-Kater wartet auf sein Glück: Benito träumt von einer eigenen Familie
Großröhrsdorf (Sachsen) - Der junge Kater Benito lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und kann es kaum erwarten, bei einer Familie einzuziehen, die ihm zeigt, wie schön ein Katzenleben sein kann.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, kam Benito gemeinsam mit seinen Geschwistern am 4. Juni als Fundkatze ins Tierheim.
Seitdem wartet der kleine Kater sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause, in dem er spielen, toben und viele Kuscheleinheiten genießen darf - am liebsten gemeinsam mit einem seiner Geschwister.
Denn mit ihnen flitzt Benito besonders gerne durch die Gegend und entdeckt neugierig seine Umgebung.
Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben Benito als einen sehr zutraulichen Kater, der sofort zur Stelle ist, sobald sich ein Mensch nähert.
Er ist ein aufgewecktes Katzenkind, das typisch für sein Alter noch jede Menge Flausen im Kopf hat und die Welt spielerisch erkundet.
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Benito möchte endlich ankommen
Für Benito wünschen sich die Mitarbeiter ein liebevolles Zuhause in Wohnungshaltung, in dem er idealerweise zusammen mit einem seiner Geschwister einziehen darf.
Weitere Informationen zu Benito gibt es auf der Website des Tierheims.
Der kleine Kater kann es kaum erwarten, endlich eine Familie zu finden, bei der er ankommen und sich rundum wohlfühlen darf.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de