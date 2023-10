Sorgenkind im Tierheim: Katze Smokey sucht besondere Menschen

Sie sucht ein ruhiges Zuhause ohne Artgenossen und ohne Kinder. Ideal wäre Smokey für eine alleinstehende Person. An neue, weitere Menschen gewöhnt sich Smokey eher schwer.

Küsschen aufs Schnäuzchen: Benny (grau, r.) und Nickilein (weiß) möchten zusammen in ein neues Heim umziehen. © Tierheim München (2)

Auch der grau-schwarze Zwergwidder Benny (sieben Jahre alt) sucht ein neues Zuhause: Leider wartete er schon über ein Jahr auf sein Happy End.

In dieser Zeit hat das Kaninchen schon drei Partnerinnen verloren - dann klopfte das Glück in Form des Löwenkopfkaninchens Nickilein (neun Jahre alt) an seine Pforte.

Mit seiner vierten Gemahlin möchte Benny nun endlich in ein neues Zuhause ziehen.

Der Zwergwidder ist auf einem Auge blind und muss regelmäßig zur Ohrenkontrolle.

Benny ist zutraulich und neugierig, Nickilein hingegen eher schüchtern. Dafür liebt die Kaninchen-Oma ihren Benny heiß und innig.

Wer adoptiert das Pärchen? Die Pfleger im Kleintierhaus helfen von 13 bis 16 Uhr gerne bei den Umzugsplänen - melde Dich unter Tel. 089/92100053.