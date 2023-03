Streunerkatze gefunden? Leipziger Pflegestelle erklärt, was jetzt zu tun ist

Leipzig - Wie sollte man eigentlich am besten handeln, wenn man einsame Kitten oder auch verwundete ausgewachsene Katzen findet? Die Leipziger Pflegestelle "Kitcats" gab in einer Instagram-Fragerunde hilfreiche Tipps.

Findet man eine herrenlose Katze, gibt es einige Dinge zu beachten. © 123rf/mariasymchych

Das Wichtigste zuerst: Solltet Ihr tatsächlich im Park, Wald oder auf der Straße auf eine Katze stoßen, die Ihr nicht mit ruhigem Gewissen sich selbst überlassen könnt, muss der erste Schritt immer in Richtung Veterinäramt gegangen werden. Das gilt natürlich nicht für Tiere, die in Lebensgefahr zu schweben und sofortige ärztliche Hilfe zu benötigen scheinen.

Im Veterinäramt (in Leipzig in der Theodor-Heuss-Straße ansässig) kann dann festgestellt werden, ob die Katze Besitzer hat und eventuell vermisst gemeldet wurde. Tut man dies nicht und nimmt das Tier stattdessen einfach mit, wäre das Diebstahl, so der Hinweis der Pflegestelle.

"Je nach Bezirk, zuständigem Veterinäramt und Auslastung der Tierheime kann es sein, dass Kitten mit Mutter und nur leicht verletzte Katzen nicht aufgenommen werden können", so allerdings die Warnung.

Nicht jeder Anruf im Tierheim oder Amt führt also automatisch zur Rettung der Katzen - manchmal erhalte man stattdessen einfach die Empfehlung, "die Tiere sich selbst zu überlassen".

In diesem Fall könnten dann auch private Tierschutzvereine kontaktiert und um Hilfe gebeten werden. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Option: Man kann die Katze(n) auch behalten. Doch auch hierbei gibt es einiges zu beachten.