Tapferes Katzenmädchen bezwingt tödliche Krankheit: Wer wagt mit ihr den Neustart?

Delitzsch - Frohe Kunde im Tierheim Delitzsch : Einer der Schützlinge der Einrichtung ist nach langer Erkrankung wieder auf dem Dampfer und bereit für eine glorreiche Zukunft in einer eigenen Familie.

Malou ist schüchtern und zurückhaltend. Da sind Geduld und Verständnis gefragt! © Facebook/Tierheim Delitzsch

Wie das Tierheim aus Delitzsch mitteilte, war Malou Anfang des Jahres an einer felinen infektiösen Peritonitis erkrankt - dabei handelt es sich um eine aggressive Mutation des Coronavirus bei Katzen, die sich in der Entzündung des Bauchfells im Inneren der Katze äußert.

Das vierjährige Katzenmädchen wurde in ihrer Pflegestelle sofort behandelt. Mittlerweile ist laut den aktuellen Blutbildern des Tieres das Gröbste überstanden, sodass Malou einen Neuanfang wagen kann.

"Malou lebte bereits im letzten Jahr bei uns, stets unsichtbar, da sie einfach länger an Zeit und Verständnis benötigt. Mit viel Liebe und gut zureden ist das Problem nicht in 14 Tagen behoben", so das Tierheim.