500 Kilometer entfernt: Vermisster Kater nach anderthalb Jahren wiederaufgetaucht
Hamburg/Ludwigshafen - Fast anderthalb Jahre lang fehlte von Kater Eddie jede Spur. Jetzt ist das Tier plötzlich wiederaufgetaucht. Und zwar mehr als 500 Kilometer von seinem Zuhause entfernt!
Der Vierbeiner aus Hamburg war vor rund 18 Monaten im Yachthafen Hamburg-Harburg verschwunden. Sein Besitzer konnte zunächst noch über einen GPS-Tracker verfolgen, wohin sich das Tier bewegte. Doch dann verlor sich die Spur auf einem Schiff im Hafen. Danach: Funkstille.
Doch jetzt die überraschende Wendung: Feuerwehrleute entdeckten den Kater im Stadtteil Hemshof in Ludwigshafen am Rhein! Sie fingen das Tier ein und brachten es zu einem Tierarzt. Dort wurde der Mikrochip ausgelesen. Und dann war klar: Der Kater gehört nach Hamburg!
Mehreren Medienberichten zufolge, darunter auch rheinpfalz.de, handelt es sich bei dem Vierbeiner um den lange vermissten Kater Eddie. Wie das Tier die mehr als 500 Kilometer zwischen Norddeutschland und der Pfalz zurückgelegt hat, bleibt allerdings ein Rätsel.
Jetzt kümmert sich der Tierschutzverein Ludwigshafen darum, dass der Abenteurer bald wieder zu seinen Besitzern zurückkehrt.
Entlaufener Kater Eddie: Tierschutzverein mit wichtigem Appell
Auf Instagram nutzte der Verein den ungewöhnlichen Fund auch für einen wichtigen Appell: "Deshalb ist es wichtig, dass Eure Freigänger registriert sind. Nur so kommen Eure Tiere wieder nach Hause und man findet sie wieder."
Ohne den Chip wäre es nämlich kaum möglich gewesen, den Halter ausfindig zu machen. So gilt beispielsweise auch seit dem 1. Januar 2026 eine Katzenschutzverordnung in Hamburg.
Diese sieht vor: Wer seiner Katze Freigang gewähren möchte, muss sie kastrieren lassen und per Mikrochip kennzeichnen sowie registrieren.
Titelfoto: Gregor Fischer/dpa