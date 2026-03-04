Mutter geht einkaufen: Was sie dann nach Hause bringt, macht ihre Tochter fassungslos

Reddit - Der Einkaufsbummel einer Frau endete völlig unerwartet: Sie kam zwar nicht mit leeren Händen nach Hause, Lebensmittel hatte sie allerdings auch keine gekauft ...

Dieses Katzenkind wurde von einer Frau auf einem Einkaufsbummel gerettet und direkt adoptiert. © Screenshot/Reddit/u/kishi045

Ihr Kind, Reddit-Userin "kishi045", teilte die kuriose Begebenheit auf der Plattform: "Mama ging einkaufen", schreibt sie in ihrem Beitrag, "... und kam drei Stunden später mit einer Katze zurück."

Wie als Beweis veröffentlichte sie dann das Foto einer zuckersüßen Babykatze, die mit ihren blauen Augen neugierig zu ihr blickt.

Eigentlich hatte ihre Mutter nur einen kurzen Einkauf geplant, doch sie sollte den Laden selbst erst gar nicht erreichen: Auf dem Weg zum Geschäft hatte sie das schwarze Kätzchen "allein an einem Zaun sitzend" entdeckt. "Sie nahm ihn nicht sofort mit", versichert "kishi045". "Sie blieb eine Weile dort, sah sich um, suchte in den Büschen und fragte herum, ob eine Katzenmutter in der Nähe sei."

Doch ihre Mutter suchte vergebens nach der Familie der Samtpfote. Darum entschloss sie sich, sich des Tieres anzunehmen und es zu einem Tierarzt zu bringen, um sicherzustellen, dass es dem Kater gut ging.

"Es stellte sich heraus, dass er kerngesund ist", freut sich ihre Tochter.