Kater Igor hatte endlich ein Zuhause gefunden, doch dann schlug das Schicksal zu

Kaiserslautern - Der hübsche Igor hatte bereits sein Glück gefunden, doch dann verstarb sein Herrchen und der Kater landete erneut im Tierheim in Kaiserslautern.

Doch dann starb sein Halter und Igor sei in alte Verhaltensmuster zurückgekehrt, sodass die Witwe seines Herrchens überhaupt nicht mehr mit ihm klarkam und ihn schließlich schweren Herzens wieder ins Tierheim brachte.

Igor würde sich als passionierter Freigänger sicherlich über eine Katzenklappe freuen. (Symbolbild) © 123RF/gastas

Aber vielleicht finden sich ja doch noch einmal Menschen, die sich um Igor kümmern möchten.

Denn der Kater sei eigentlich ein feiner Kerl, der einerseits gerne kuschele, andererseits aber auch seine Freiheit genieße.

Kinder und andere Tiere sollten allerdings nicht in einem Haushalt mit ihm leben.

Wer Igor kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.

Die Telefonzeiten sind montags von 8.30 bis 15 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr.