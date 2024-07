Junger Kater verlor leider ein Auge, wird der schüchterne Ferb jetzt sein Glück finden?

Kassel - Seit einigen Monaten schon lebt der knapp ein Jahr alte Kater Ferb im Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel. Seine Vermittlung ist leider nicht so ganz einfach.

Ferb wurde verletzt ins Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Rumänien gebracht. Leider war sein linkes Auge nicht mehr zur retten. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Denn Ferb ist ein wenig entstellt: Er hat nur noch ein Auge.

Wie es auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" heißt, kam der Kater aus dem rumänischen Partnertierheim in Brasov nach Nordhessen. Da Tiere in Rumänien nur schwer ein neues Zuhause finden, springt in solchen Fällen gerne die "Wau-Mau-Insel" ein.

Aber zurück zu Ferb: Tierfreunde hatten den jungen Kater verletzt auf der Straße gefunden und ihn in das private Tierheim "Victory Shelter", dem Partner der "Wau-Mau-Insel" gebracht.

Leider war die Verletzung so groß, dass die Tierärzte Ferbs linkes Auge nicht mehr retten konnten und es entfernt werden musste.

Wie es auf der Webseite weiter heißt, komme der Kater mit dieser Beeinträchtigung sehr gut zurecht.

Es seien eher die Menschen, die mit der Behinderung so ihre Probleme hätten, sich davon abgeschreckt fühlen oder Ferb nicht zutrauen, damit ein normales Katzenleben zu führen.