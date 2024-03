Tierheim macht beunruhigende Beobachtung bei Katze, dann folgt traurige Gewissheit

Troisdorf - Das Troisdorfer Tierheim meldete sich am Montag mit traurigen Neuigkeiten bei seinen Fans. Nachdem die Tierretter in den vergangenen Tagen bereits eine beunruhigende Veränderung bei Schützling Anni bemerkt hatten, folgte nun die bedrückende Diagnose.

Katze Anni ist unheilbar krank und wird ihren Lebensabend im Tierheim verbringen. © Instagram/tierheim__troisdorf

Katze Anni kam schon vor vielen Jahren ins Troisdorfer Tierheim und zog damals ins Mandthaus ein, in dem besonders scheue und ängstliche Katzen untergebracht sind.

Seither fand die Vierbeinerin leider nie neue Besitzer, stattdessen wurde das Tierheim über die Jahre zum Zuhause der Charakterkatze.

"Vom scheuen Schatten" etablierte sich die Samtpfote allmählich zur "selbstbewussten Dame", nun hatten Annis Pfleger jedoch traurige Neuigkeiten hinsichtlich ihres langjährigen Schützlings im Gepäck.

In einem neuen Instagram-Beitrag berichteten die Tierretter ihren rund 22.000 Fans, dass sie in den vergangenen Tagen eine Veränderung bei der Katze beobachtet hatten. "Sie lag nicht an ihren gewohnten Plätzen, war nicht so präsent wie sonst und schlief ungewöhnlich viel", schilderten die Mitarbeiter, die Anni schließlich untersuchen ließen.

Kurze Zeit später folgte die niederschmetternde Diagnose: "Anni hat eine tumoröse Veränderung in der Mundhöhle. Eine Operation ist nicht möglich", erklärten die Pfleger.