Tierische Rettungsaktion in letzter Sekunde: Feuerwehr rettet 14 Leben auf einen Streich

Frankfurt am Main - Diese Rettung kam absolut zum richtigen Zeitpunkt und sorgte dafür, dass gleich 14 Leben auf einen Schlag unversehrt blieben. Ein tierischer Einsatz der Feuerwehr verlief am gestrigen Montag glücklicherweise ohne Verletzte.

Diese Behandlung mit dem Sauerstoffgerät fanden die geretteten Kätzchen alles andere als spaßig. © Montage: Feuerwehr Frankfurt am Main

Doch von vorn: Am Vormittag informierte ein ausgelöster Rauchmelder die Einsatzkräfte in Frankfurt am Main über einen Brand in einer Wohnung in der Lahnstraße im Stadtteil Gallus. Umgehend rückte ein größeres Aufgebot der Brandmeister aus, da nicht abgeschätzt werden konnte, wie weit die Flammen bereits vorgeschritten waren.

Vor Ort lokalisierten die Retter den Brandherd im ersten Stock des Gebäudes. Zudem konnte schnell festgestellt werden, dass die Mieter des Apartments zum Zeitpunkt des Feuers nicht zugegen waren. Jedoch war die Wohnung keinesfalls unbesetzt.

Denn den Feuerwehrleuten stach sofort ein lautes und Hilfe suchendes Miauen ins Ohr, das zu zwei Katzen gehörte. Beim Löschvorgang, der den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, wurden die Stubentiger zwar laut Angaben eines Feuerwehrsprechers ein wenig nass.

Doch der temporäre Stimmungskiller rettete den Katzen schließlich ihre sieben Leben. Im Anschluss ging es für die Samtpfoten ins Freie, wo die angerückten Tierretter sie mit Sauerstoffmasken behandelten.

Zwar gehörte auch das nicht zu den Lieblingsaktivitäten der Vierbeiner, doch auch diese Maßnahme half ihnen bei der schnelleren Regeneration.