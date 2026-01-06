Tierpfleger wundern sich: Katzen-Oma Churri hat eine Eigenheit

Im Münchner Tierheim warten Katzen-Oma Churri und Kater Dumbo auf ein neues Zuhause bei liebevollen Menschen.

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Churri kam aufgrund der Erkrankung ihres Besitzers ins Münchner Tierheim. Findet sie nun ein neues Zuhause?

Katze Churri ist etwas eigen, was ihre Toilette angeht. Wer akzeptiert ihren Spleen?
Katze Churri ist etwas eigen, was ihre Toilette angeht. Wer akzeptiert ihren Spleen?  © Tierheim München (2)

Sie wurde etwa im Jahr 2010 geboren. Churri ist eine menschenbezogene, verschmuste und temperamentvolle Katze mit viel Charakter.

Churri würde gut zu einer Familie mit Kindern passen. Von anderen Katzen hält sie eher nichts, die Verträglichkeit könnte aber im Einzelfall getestet werden, so das Tierheim. Da Churri nur in der Wohnung lebt, sollte ihr mindestens ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen, da sie sich gerne draußen aufhält.

Die gesprächige Samtpfote zeigt, wenn ihr etwas nicht passt, und weiß genau, was sie will, berichten ihre Pfleger.

Eine Eigenheit: Zu Beginn hat sie im Tierheim kein Katzenklo benutzt. "Mittlerweile geht sie jedoch zuverlässig darauf, solange sich darin Decken und oder Inkontinenzunterlagen anstelle von Streu befinden", erklärt das Tierheim. Eventuell müssen ihre Halter hierbei in der Eingewöhnung Geduld mitbringen.

Die liebe und sanfte Seniorin hat es trotz dieser Einschränkungen verdient, ein ruhiges Zuhause zu finden. Hast Du ein Herz für Churri? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.

Tierheim München: Tauber Kater hofft auf Menschen mit Herz

Der taube Dumbo hofft auf einen Platz in Wohnungshaltung.
Der taube Dumbo hofft auf einen Platz in Wohnungshaltung.  © Tierheim München (2)

Auch Europäisch-Kurzhaar-Kater Dumbo sucht ein Zuhause. Er kam als Fundtier ins Tierheim, ist kastriert und wurde schätzungsweise 2014 geboren.

Dumbo sucht einen Platz in Wohnungshaltung ohne Kinder, da er mit ihnen leider nicht so gut zurechtkommt. Über einen vernetzten Balkon würde er sich sicher freuen.

Im Tierheim zeigt er sich als gesprächiger und zutraulicher Stubentiger. Wenn ihm etwas nicht passt, zeigt es Dumbo deutlich. Dazu gehören auch Tierarztbesuche. Wer seine Grenzen respektiert, wird mit einem verschmusten Begleiter belohnt.

Dumbo leidet unter starken Spondylosen und Arthrose und erhält hierfür Medikamente. Außerdem ist er taub. Hierzu stehen Dir die Pfleger im Katzenhaus gerne beratend zur Seite.

Möchtest Du Dumbo kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Tierheim.

