Tierretter beim Anblick dieser Katze fassungslos: "Was hat das arme Tier nur verbrochen?"

Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück nahm am Freitagabend einen unglückseligen Neuankömmling bei sich auf, der unter wahrlich kaltherzigen Bedingungen den Weg in die Einrichtung gefunden hatte. Bei Instagram baten die Tierretter um Hinweise auf den vorigen Halter des Tiers!

Die arme Fundkatze war in einer Transportbox ausgesetzt worden, in der sich ein "See an Urin" befunden hatte. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Nicht nur die Tierheim-Mitarbeiter zeigten sich angesichts dieses Falls fassungslos, auch die mehr als 56.000 Instagram-Fans der Kölner Tierretter waren über die Art und Weise, wie ihr voriger Besitzer sich seines Kätzchens entledigt hatte, traurig und wütend.

Wie das Tierheim in seinem jüngsten Instagram-Beitrag schilderte, hatte die Tierrettung der Feuerwehr die dunkelbraune Mieze am Freitagabend in die Einrichtung gebracht, nachdem man sie ausgesetzt in einem Transportkorb in Köln-Kalk gefunden hatte.

Der Halter hatte der Katze noch zwei verschlossene Tüten Futter in die Box gelegt, ehe er sich aus dem Staub machte und das arme Tier einfach sich selbst überließ.

Wie lange die Samtpfote in dem Transportkorb ausharren musste, bis sie endlich entdeckt wurde, blieb unklar. Bei ihrer Ankunft im Tierheim schwamm allerdings ein regelrechter "See von Urin" auf dem Boden der Box, während auch die Mieze selbst "nass bis auf die Knochen" gewesen sei, wie die Tierretter schilderten.