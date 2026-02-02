Tierretter verstehen nicht, warum dieser Kater einfach nicht adoptiert wird

Bergheim - Schon seit einer ganzen Weile lebt Kater Jack inzwischen im Tierheim Bergheim bei Köln , wobei seine Pfleger nicht verstehen, warum ihr charmanter Schützling bislang noch kein Besucher-Herz für sich gewinnen konnte. Jack hat nämlich viele tolle Facetten im Angebot.

Kater Jack hatte zwei Jahre bei seinen Adoptanten gelebt, ehe diese ihn wieder zurück ins Tierheim brachten. © Instagram/tierheim_bergheim

In einem Instagram-Beitrag hatten die Mitarbeiter den hübschen Kater am vergangenen Wochenende vorgestellt und dazu auch einen lustigen Schnappschuss des Vierbeiners geteilt, auf dem Jack sich in Rückenlage auf einem Kratzbaum hatte ablichten lassen.

Nach Angaben der Tierretter war der Europäisch-Kurzhaar-Kater schon vor einiger Zeit aus der Vermittlung zurück ins Tierheim gekommen, nachdem seine Besitzer sich getrennt hatten und keiner von beiden noch Platz für den Kater in seinem Leben hatte. Zuvor lebte der Stubentiger zwei Jahre bei den Leuten.

So landete Jack abermals im Katzenhaus, wo er seither auf eine neue Chance wartet. Dass es mit der Vermittlung des Katers bislang nicht geklappt hat, konnten seine Pfleger dabei nur bedingt verstehen, denn ihr Schützling sei zwar kein Kandidat, der "jedem, der sein Zimmer betritt, sofort auf den Schoß" springe, dennoch sei er ein "ein wirklich netter Kerl" mit tollen Charaktereigenschaften.

Die Mitarbeiter beschrieben den Vierbeiner als "selbstbewusst, witzig, liebenswert und obendrein sehr gutaussehend" und hoffen sehr, dass der Stubentiger nun endlich in sein Für-immer-Zuhause ziehen darf.