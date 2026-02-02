Postbote will nur seinen Job machen und rechnet nicht damit, was Katze dann tut

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Diese Adresse dürfte ihm ganz schnell ein Dorn im Auge gewesen sein. Als Postbote Andrew Smith auf seiner Route in Los Angeles erstmals auf diesen Briefkastenschlitz traf, erlebte er nämlich sein blaues Wunder. Der Dienstleister wollte nur die Post durch den Schlitz schieben, da wurde er auf der anderen Seite von einem fauchenden, kratzenden "Biest" empfangen. Was ihn beim ersten Mal noch unerwartet getroffen hatte, sollte nun sein täglich Brot werden.

Andrew Smith will nur die Post zustellen. Kater Frankie hat damit ein Problem. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/frankieunsupervised

In zahlreichen TikTok-Videos von der "anderen Seite" ist zu sehen, was genau an dieser Adresse vor sich geht. Denn dort lebt Kater Frankie, der jedes Mal, wenn Smith am Briefkastenschlitz auftaucht, sein Revier verteidigt.

In einem der Clips, der im vergangenen Monat viral gegangen ist, ist das Drama zu sehen. Der Stubentiger lauert darin bereits auf den Postmann. Als dieser schließlich versucht, einen der Briefe durch den Schlitz zu stecken, springt Frankie blitzschnell hoch - und tut alles, um ihn zu verscheuchen.

Dank einer Türkamera ist zu sehen, dass Smith in diesen Situationen hin und wieder eine der Sendungen um die Ohren fliegt. Denn Frankie sieht zu, dass er sie zurückdrückt.

Sein Frauchen findet all das nicht allzu witzig, wenngleich sich viele TikTok-User köstlich amüsieren. Deshalb hat die Kalifornierin kürzlich einen Brief an den Zusteller geschrieben.