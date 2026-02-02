Frau kann Katze nirgendwo finden: Als sie das Tier entdeckt, schmilzt ihr Herz
USA - Was für ein Schreck: Als eine junge Frau kürzlich nach ihrem geliebten Kater Teddy Ausschau hielt, konnte sie ihn nirgendwo finden.
Sie stellte das gesamte Haus auf den Kopf, suchte an all seinen Lieblingsorten - doch vergeblich.
"Wir sind in Panik geraten, weil wir dachten, dass wir die Haustür aufgelassen haben und er rausgerannt ist", schrieb die Amerikanerin in einem Video, das sie auf TikTok geteilt hat.
Und so rannte sie die Treppen in Richtung Tür nach unten. Dort angekommen runzelte sie verwirrt die Stirn.
Von dem dunkeln Schuhabstreicher aus starrten sie zwei neugierige Augen an. Tatsächlich saß dort der kleine Teddy - und verschmolz perfekt mit seinem Hintergrund.
"Das war merkwürdig. Er geht nie nach unten, außer wir verlassen das Haus und er verabschiedet uns", fügte die junge Frau hinzu. Doch es dauerte nicht lang, bis der kleine Frechdachs ihr genau zeigte, was er da unten zu suchen hatte.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Auf TikTok sorgt Kater Teddy für eine Menge Erheiterung
Kater hat eine wichtige Agenda neben der Haustür
"Da bemerkte ich, dass er nach unten gegangen war, um sich an die Heizung zu setzen."
So war neben der Haustür nämlich der Regler für die Heizanlage im gesamten Haus - und der hat ein kleines Gebläse, aus dem, wenn eingeschaltet, ständig warme Luft herauskommt. Etwas, was dem Kater besonders gut zu gefallen schien.
Teddy war also nach unten gelaufen, um seine Besitzerin daran zu erinnern, die Heizung anzuschalten. Nur, damit er sich das Fell wärmen konnte.
Ein untypisches Verhalten der Mieze - das sich schnell zu einer kuriosen Angewohnheit entwickelte.
"Jetzt kommt er jeden Tag hier nach unten, um mir zu sagen, dass ich die Heizung einschalten soll", berichtete die junge Frau weiter. Ein Anblick, der ihr Herz jeden Tag wieder zum Schmelzen bringt: "Er ist so ein wertvolles, niedliches Baby."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/freyathesiberian (2)