Frau kann Katze nirgendwo finden: Als sie das Tier entdeckt, schmilzt ihr Herz

USA - Was für ein Schreck: Als eine junge Frau kürzlich nach ihrem geliebten Kater Teddy Ausschau hielt, konnte sie ihn nirgendwo finden.

Kater Teddy war kürzlich wie vom Erdboden verschluckt. © TikTok/Screenshot/freyathesiberian

Sie stellte das gesamte Haus auf den Kopf, suchte an all seinen Lieblingsorten - doch vergeblich.

"Wir sind in Panik geraten, weil wir dachten, dass wir die Haustür aufgelassen haben und er rausgerannt ist", schrieb die Amerikanerin in einem Video, das sie auf TikTok geteilt hat.

Und so rannte sie die Treppen in Richtung Tür nach unten. Dort angekommen runzelte sie verwirrt die Stirn.

Von dem dunkeln Schuhabstreicher aus starrten sie zwei neugierige Augen an. Tatsächlich saß dort der kleine Teddy - und verschmolz perfekt mit seinem Hintergrund.

"Das war merkwürdig. Er geht nie nach unten, außer wir verlassen das Haus und er verabschiedet uns", fügte die junge Frau hinzu. Doch es dauerte nicht lang, bis der kleine Frechdachs ihr genau zeigte, was er da unten zu suchen hatte.