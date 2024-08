Tierschützer schlagen Alarm: Wirbel um haarlose, "tyrannische" Katzenrasse

Sphynx-Katzen sehen den sogenannten "Bullycats" sehr ähnlich. (Symbolfoto) © dpa/PA Wire | Andrew Milligan

Seit Februar dürfen in England und Wales keine XL Bullys mehr gehalten werden, nachdem es zuvor zu mehreren heftigen Attacken durch die Hybrid-Hunderasse gekommen war. Bullycats ("tyrannische Katzen") sind hingegen nach wie vor erlaubt.

Schließlich stellt die Katzenrasse keine Gefahr für den Menschen dar. Die Haltung ist trotzdem alles andere als unumstritten! Denn die Tiere werden so gezüchtet, dass sie dem XL Bully möglichst ähnlich sehen - und das ist für die Sphinx-ähnlichen Katzen mitunter eine Qual.

Davon geht zumindest die "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA), also die "königliche Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten an Tieren" aus.

Gegenüber The Independent sagten die Tierschützer, dass Bullycats wohl ernsthafte gesundheitliche Probleme erleiden. "Wir verstehen, dass ihre zunehmende Präsenz in den sozialen Medien die Nachfrage nach dieser Art von Katzen ankurbeln kann, aber wir möchten andere Katzenliebhaber dazu auffordern, die vielen geretteten Katzen in unserer Obhut zu adoptieren, anstatt sie bei einem Züchter zu kaufen", sagte ein Sprecher der RSPCA.