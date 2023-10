Pflegestelle schwärmt vom "freundlichen Geist" Socke: Wer will ihn kennenlernen?

Torgau - Nachdem Kater Socke im Sommer mit einem Oberschenkelhalsbruch aufgefunden und eilends zu einem Tierarzt gebracht wurde, führt er nun endlich ein entspanntes Leben bei einer Pflegestelle. Doch langsam ist es an der Zeit, in ein Für-Immer-Zuhause umzuziehen.

Socke ist trotz seines fortgeschrittenen Alters noch fit und gut gelaunt. © Facebook/Tierhilfe Torgau

In einem Facebook-Post erzählt Sockes Pflegemama, warum man ihrem Katzen-Senior (älter als 10 Jahre) unbedingt eine Chance geben sollte: "Weil ich in all den Jahren meiner Pflegestellentätigkeit kaum so eine Seele von Kater kennen gelernt habe. Socke ist schlichtweg ein freundlicher Geist."

Trotz traumatischer Ereignisse in der Vergangenheit konnte er seine freundliche Persönlichkeit und Offenheit beibehalten - und das derart authentisch, dass er alle Menschen, die ihn kennenlernen, sofort in seinen Bann zieht. Nur der richtige Besitzer war noch nicht dabei. Das soll sich aber hoffentlich bald ändern.

Wer den hübschen Kater kennenlernen möchte, sollte allerdings einige Dinge berücksichtigen: Zum einen darf er aufgrund einer Unverträglichkeit nur hühnchenfreies Futter zu sich nehmen. Und so gern er Menschen mag, so viel Abneigung verspürt er gegenüber seinen Artgenossen. Einzelhaltung ist hier also Pflicht.

Socke ist kastriert und wurde mehrfach gegen innere und äußere Parasiten behandelt. Abgesehen von einem harmlosen Herz-Hüpfen hat er keine Beeinträchtigungen zu beklagen.