Häufchen Elend will leben: Tierschützer erleben mit Kater kleines Wunder

Charly Jr. war schwer gezeichnet, als er zur Tierhilfe kam. Mittlerweile ist er ein stattlicher Kater, der viel Freude am Leben hat. © Bildmontage: Facebook/Tierhilfe Torgau

"Charly Jr. – gekämpft und gesiegt!", schreiben die Tierschützer voller Stolz und Glück zu einem Beitrag in den sozialen Medien.



Denn das sei nicht immer selbstverständlich gewesen: Vor einem Jahr kam die Samtpfote zur Tierhilfe, war nicht nur am Katzenschnupfen erkrankt, sondern außerdem auch an Feliner Infektiöser Peritonitis (FIP).

Diese Viruserkrankung bei Katzen wird durch das feline Coronavirus verursacht und gilt als nicht heilbar.

Doch an Aufgeben hat der kleine Charly nie gedacht: "Er hat gekämpft. Mit vielen Höhen und Tiefen. Und auch an Tagen, an denen er mehr tot als lebendig schien. Er wollte nicht aufgeben."

Ein Jahr später hat er sich erfolgreich ins Leben zurückgekämpft, auch dank seiner Pflegemama, die sich so gut um ihn gekümmert hat, dass er gesund werden konnte.