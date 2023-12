Trächtige Katze erleidet tragisches Schicksal: Tierheim appelliert an Halter!

Troisdorf - Katze Sophie hat in der jüngsten Vergangenheit einiges durchstehen müssen. Die Samtpfote kam ins Tierheim Troisdorf, als ein Arztbesuch wenig später eine traurige Diagnose zutage förderte.

Die Katze muss sich zurzeit von den Strapazen der letzten Tage erholen. © Instagram/tierheim__troisdorf

Sophie hat es in letzte Zeit alles andere als leicht gehabt. Wie die Tierheim-Mitarbeiter am Sonntag bei Instagram schilderten, war die Mieze vor einiger Zeit hochtragend in der Einrichtung gelandet.

Die Pfleger brachten sie daraufhin zu einem Veterinär, der bei der Untersuchung der Vierbeinerin eine tragische Entdeckung machte.

"Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass die ungeborenen Kitten unheimlich groß waren und leider bereits verstorben", berichteten die Tierretter ergriffen.

Für Katze Sophie sei dieser Umstand "körperlich eine echte Mammutaufgabe" - sie sei dementsprechend sehr geschwächt, wie es in dem Beitrag hieß.

Zurzeit wird die Samtpfote bei einer Mitarbeiterin des Tierarztes aufgepäppelt, wofür das Tierheim sich sehr dankbar zeigte.