Traurige Schönheit: Dieses Schicksal steckt hinter den unterschiedlichen Augen dieses Katers
München - Türkisch-Angora-Kater Mimo kam ins Münchner Tierheim, weil seinem Besitzer ein Haltungsverbot auferlegt wurde. Findet er nun sein Glück?
Mimo wurde etwa im August 2025 geboren und ist bereits kastriert. Der Stubentiger ist sehr verschmust und gesprächig.
Anfangs ist er noch etwas schüchtern, berichten seine Pfleger. Doch schon nach kurzer Zeit taut er auf und zeigt seine verspielte Seite.
Typisch Angora genießt er die Nähe zu seinen Menschen. Er könnte auch gut zu einer Familie ziehen, da er sich wunderbar mit Kindern versteht.
Wichtig ist ihm vor allem ein gleichaltriger Katzenpartner zur Gesellschaft, betont das Tierheim.
Mimo wird nicht in Einzelhaltung vermittelt. Vermutlich kann er darüber hinaus auch mit ruhigen Hunden und anderen Kleintieren zusammenleben.
Mimo zeigt die klassische Optik seiner Rasse: Neben seinem seidigen langen Fall, sind seine Augen von unterschiedlicher Farbe. Doch was uns Menschen als besonderes Schönheitsmerkmal erscheint, hat traurige Konsequenzen.
Türkisch Angora: Liebevolle Katzenrasse leidet oft unter Taubheit
Mimos Augen deuten auf einen Gendefekt hin: Bei der Zucht der Türkisch Angora wurde der Fokus auf weißes Fell und helle Augen gerichtet.
Die dafür verantwortlichen Pigmentzellen können jedoch auch die Entwicklung von Hör- und Sehorganen beeinträchtigen.
Bei weißen Angora-Katzen tritt häufig das sogenannte "Odd-Eyed" Farbmerkmal auf: Ein Auge ist blau, eins gelb. In diesem Fall kann jedoch die Hörfähigkeit der Katze auf der Seite des blauen Auges beeinträchtigt sein.
So ist es auch bei Mimo. Da er taub ist, kann er nur in der Wohnung gehalten werden. Ein vernetzter Balkon muss ihm zur Verfügung stehen, damit er trotzdem ab und zu frische Luft genießen kann.
Seine künftigen Halter müssen außerdem bereit sein, sein Fell täglich zu pflegen, damit es gesund bleibt.
Alle weiteren Fragen beantworten Dir die Pfleger im Katzenhaus OG. Kannst Du Mimo verwöhnen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 und lerne den Kater kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)