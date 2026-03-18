Katzen-Besitzerin kann nicht glauben, was Nachbarn, mit denen sie nie gesprochen hat, schreiben

Amber Liddon aus England wusste nichts über ihre Nachbarn von der Hausnummer 22, wechselte nie ein Wort mit ihnen. Und dann das!

Von Christian Norm

England - Zwischen ihnen herrschte immer Funkstille. Amber Liddon aus England wusste nichts über ihre Nachbarn von der Hausnummer 22, wechselte nie ein Wort mit ihnen. Deutlich umtriebiger war hingegen ihr Kater Leo, der sich seit 2021 in der Nachbarschaft herumtrieb. Im März bekam Liddon unerwartete Post von Haus Nr. 22. Doch was sie da lesen musste, konnte sie kaum glauben.

Kater Leo hat bei seinem Frauchen Amber Liddon kürzlich für unerwartete Post gesorgt.
Kater Leo hat bei seinem Frauchen Amber Liddon kürzlich für unerwartete Post gesorgt.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/amb101x

Zwar war der Brief in ihrem Kasten gewesen. Doch an die Mutter richtete er sich nicht. Stattdessen ging es einzig und allein um Leo. Die Nachbarn verabschiedeten sich ausdrücklich nur bei dem Stubentiger, weil sie wegzogen.

"Du bist die beste Katze überhaupt", schrieben sie am Ende des Briefes. "Danke Nummer 22, du hast mir den Tag um 8 Uhr morgens versaut … emotionaler Schaden", titelte Liddon später in einem TikTok-Posting, in dem sie ein Foto des Briefes teilte.

"Meine Katze ist geselliger als ich es jemals sein werde", fügte die TikTokerin scheinbar beleidigt in der Kommentarspalte hinzu.

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Wie genau sie das meinte, hat die Katzenbesitzerin jetzt in einem Interview mit Newsweek verraten.

Liddon bringt Verständnis auf

Diesen Brief hatten die Nachbarn an Kater Leo geschrieben.
Diesen Brief hatten die Nachbarn an Kater Leo geschrieben.  © TikTok/Screenshot/amb101x

"Der Zettel hat mich traurig gemacht, aber auch mit Liebe erfüllt, weil sie ihn so sehr lieben und er ihr Leben in den letzten drei bis vier Jahren so positiv beeinflusst hat", erklärte sie dem US-Magazin.

Ihre Samtpfote sei überall in ihrer näheren Umgebung sehr beliebt, so Liddon.

"Er ist eine dieser Katzen, die Menschen einfach magisch anziehen - unglaublich freundlich, neugierig und völlig unbeeindruckt von neuen Gesichtern oder Umgebungen", erklärte sie.

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Kein Wunder, dass die Leute unter diesen Umständen eher der Fellnase schreiben als ihrer Besitzerin.

"Für mich ist Leo wirklich die beste Katze, die ich mir wünschen könnte (...) Er ist nicht nur ein Haustier, er ist ein kleiner Charakter, der so vielen Menschen jeden Tag Freude bereitet", sagte Liddon abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/amb101x

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