Sie kam als Katzenkind ins Tierheim: Polaris will endlich entdeckt werden
Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf wartet die junge Katze Polaris darauf, endlich von einer liebevollen Familie entdeckt zu werden.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die junge Katzendame als krankes Kitten ins Tierheim, wo sie zunächst aufgepäppelt wurde.
Am 23. Februar wurde die inzwischen über ein Jahr alte Katze an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihre Chancen auf eine Vermittlung zu erhöhen.
Seitdem wartet Polaris sehnsüchtig auf ein ruhiges und liebevolles Zuhause als Wohnungskatze.
Die Mitarbeitenden beschreiben sie als schüchtern und zurückhaltend - neue Situationen machen ihr zunächst Angst, sodass sie sich erst einmal versteckt.
Polaris sucht ein Zuhause, in dem sie in ihrem eigenen Tempo ankommen darf
Mit Geduld und liebevoller Zuwendung blüht sie jedoch auf und zeigt dann ihr sanftes, liebenswertes Wesen.
Streicheleinheiten genießt sie sehr, zudem ist sie gut mit anderen Tieren verträglich.
Weitere Informationen zu Polaris gibt es auf der Website des Tierheims.
Sie kann es kaum erwarten, eine Familie zu finden, in der sie in ihrem eigenen Tempo ankommen darf.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de