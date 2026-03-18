Sie kam als Katzenkind ins Tierheim: Polaris will endlich entdeckt werden

Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf wartet die junge Katze Polaris darauf, endlich von einer liebevollen Familie entdeckt zu werden.

Polaris ist zunächst etwas zurückhaltend. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die junge Katzendame als krankes Kitten ins Tierheim, wo sie zunächst aufgepäppelt wurde.

Am 23. Februar wurde die inzwischen über ein Jahr alte Katze an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben, um ihre Chancen auf eine Vermittlung zu erhöhen.

Seitdem wartet Polaris sehnsüchtig auf ein ruhiges und liebevolles Zuhause als Wohnungskatze.

Die Mitarbeitenden beschreiben sie als schüchtern und zurückhaltend - neue Situationen machen ihr zunächst Angst, sodass sie sich erst einmal versteckt.