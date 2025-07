Frau bemerkt schwankende Babykamera: Dann entdeckt sie den Grund dafür

Auf frischer Tat ertappt: Als Kimmy auf Spurensuche ging, fand sie schließlich die Übeltäterin. © TikTok/kimmy.fuhrman

Obwohl die Kamera sicher auf dem Tisch stand, schwankte sie hin und her. Babymama Kimmy Fuhrman (23) aus dem US-Bundesstaat Ohio war verblüfft und wunderte sich über die Ursache.

Sie begab sich auf digitale Spurensache und drehte ihre Babykamera per App-Steuerung in alle möglichen Richtungen. In einem witzigen Video auf ihrem TikTok-Kanal "kimmy.fuhrman" enthüllte sie schließlich den felligen Verursacher.

Weder eine technische Störung noch ein Einbrecher war die Ursache für das Problem. Stattdessen hatte sich ihre Katze mit stoischer Ruhe und Gelassenheit auf die Babycam gesetzt.

In dem Clip, der mehr als eine Million Mal aufgerufen wurde, blickt die Samtpfote mit ihren großen durchdringenden Augen direkt in die Kamera und scheint sich dabei keiner Schuld bewusst zu sein.

Zahlreiche Zuschauer und Katzenfans reagierten begeistert und verfassten unzählige Kommentare. "Der echte Babysitter ist gefunden", scherzte ein User, während ein anderer schrieb: "Diese Katze sieht aus wie eine Gouvernante aus den 1920er-Jahren."