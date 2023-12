Übergewichtige Samtpfote? Katzen-Besitzerin erklärt, wie die Pfunde erfolgreich purzeln

Pennsylvania (USA) - In den Augen der meisten Tierbesitzer sind ihre Vierbeiner perfekt. Doch in vielen Fällen sind die behandelnden Tierärzte anderer Meinung. Vor allem ein Problem tritt bei Hund und Katze immer wieder auf: Übergewicht. So auch bei Katzenbesitzerin Samantha Hindmann, die erklärte, wie sie ihren Kater Archie erfolgreich auf Diät setzte.